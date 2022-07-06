Россия приостановила транзит нефти из Казахстана в Европу

Россия решила приостановить транзит казахской нефти в Европу. Такое решение государство-агрессор одобрило сразу после того, как власти Казахстана заявили о сближении с Евросоюзом.

Россияне ссылаются на "нарушения в работе" на объекте

Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума был закрыт на 30 суток. Решение одобрил Приморский районный суд Новороссийска.

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Якобы Роскомнадзор выявил нарушения при оценке технического состояния опасных производственных объектов и анализе соблюдения экологических требований при эксплуатации. Теперь КТК должен устранить эти "нарушения". Кстати, консорциум планирует оспорить решение.

Заметим, что КТК – основной маршрут для экспорта казахской нефти. Ведь Казахстан, имея большие запасы нефти, имеет выход только к одному морю – Каспийскому. Поэтому страна вынуждена экспортировать нефть из Казахстана через терминал в Новороссийске.

Между Казахстаном и Россией возникли противоречия

В июне в присутствии Владимира Путина президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался признать независимость квазиреспублик пророссийских боевиков на Донбассе. Это произошло во время Петербургского международного экономического форума.

Тогда же Токаев не захотел принять российский орден имени Александра Невского, который ему вручали российские власти. Это решение политик объяснил тем, что до завершения своей каденции не будет принимать зарубежные награды. Поэтому перед этим Токаев отказался от самого высокого киргизского ордена "Манас" первой степени.

4 июля казахский лидер дал новую "пощечину" Кремлю. В частности, президент сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Токаев отметил важность выполнения договоренностей, которые стороны достигли в 2021 году.

Президент подчеркнул, что именно Евросоюз, а не Россия является крупнейшим торговым партнером Казахстана. Казахстан хочет двигаться дальше и развивать новые устойчивые связи с ЕС.

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