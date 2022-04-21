Американские регуляторы рынка облигаций, наблюдающие за рынком кредитно-дефолтных свопов, сообщают, что Россия не выполнила свои договорные обязательства перед иностранными кредиторами. Кремль предложил кредиторам процентные выплаты по долларовым облигациям в рублях.

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Министерство финансов России заявляет, что оно выполнило обязательство, попытавшись выплатить проценты по долгам в рублях. Россия произвела выплаты владельцам облигаций в рублях 6 апреля после того, как США запретили России использовать американские банки для направления платежей по ее облигациям, номинированным в долларах.

Министерство финансов России заявило, что пыталось перечислить долларовые процентные выплаты владельцам облигаций через JPMorgan Chase & Co., но банк отказался обработать около 649 миллионов долларов США, поскольку казначейство США не дало одобрения. Эти деньги находятся на замороженных из-за санкций счетов Центрального банка России.

Если Россия не выплатит эту сумму до 4 мая, времени истечения так называемого льготного периода, она формально окажется в состоянии дефолта. Инвесторы оценивают такую ​​возможность в 93%.

В общей сложности сумма долга, которую Кремль отказывается обслуживать, составляет 6 миллиардов долларов.