Россия прекратила поставку газа в Финляндию: та отказывалась платить в рублях
Источник:Reuters
Российский "Газпром" 21 мая прекратил экспорт газа в Финляндию. Все из-за отказа страны в оплате газа в рублях.
Да, Россия требует от европейских стран оплачивать поставки газа в рублях из-за санкций. Финляндия отказывается это делать.
ЕС запретил компаниям платить за газ рублями
Поэтому финский госоператор Gasum сообщил, что импорт газа через пункт входа Иматра приостановлен. В "Газпроме" тоже заявили, что потоки будут сокращены, потому что Gasum, мол, не соблюдал новые российские правила.
Финляндия была готова к такому шагу
Отныне, в предстоящем летнем сезоне, Gasum будет поставлять природный газ своим клиентам из других источников через трубопровод Balticconnector. Он объединяет Финляндию с газовой сетью соседней Эстонии.
К слову, большинство газа, использующегося Финляндией, поступает из России, но на газ приходится лишь около 5% ее годового потребления энергии. Потому в стране заявили, что готовы к прекращению российских потоков.
Что этому предшествовало
- Из-за полномасштабного нападения России на Украину Европейский Союз применил санкции против агрессора. Они предполагают запрет платить за российский газ в рублях.
- Россия же требует такой оплаты. Евросоюз и G7 отказали стране, поскольку этого не предполагают уже существующие контракты и такие расчеты нарушали бы санкции.
- После этого Россия начала шантажировать и остановила поставки газа в Польшу и Болгарию.
- Bloomberg пишет, что 4 европейских компании заплатили за российский газ рублями.