Россия прекратила поставку газа в Финляндию: та отказывалась платить в рублях

Российский "Газпром" 21 мая прекратил экспорт газа в Финляндию. Все из-за отказа страны в оплате газа в рублях.

Да, Россия требует от европейских стран оплачивать поставки газа в рублях из-за санкций. Финляндия отказывается это делать.

ЕС запретил компаниям платить за газ рублями

Поэтому финский госоператор Gasum сообщил, что импорт газа через пункт входа Иматра приостановлен. В "Газпроме" тоже заявили, что потоки будут сокращены, потому что Gasum, мол, не соблюдал новые российские правила.

Финляндия была готова к такому шагу

Отныне, в предстоящем летнем сезоне, Gasum будет поставлять природный газ своим клиентам из других источников через трубопровод Balticconnector. Он объединяет Финляндию с газовой сетью соседней Эстонии.

К слову, большинство газа, использующегося Финляндией, поступает из России, но на газ приходится лишь около 5% ее годового потребления энергии. Потому в стране заявили, что готовы к прекращению российских потоков.

Что этому предшествовало

Из-за полномасштабного нападения России на Украину Европейский Союз применил санкции против агрессора. Они предполагают запрет платить за российский газ в рублях.

Россия же требует такой оплаты. Евросоюз и G7 отказали стране, поскольку этого не предполагают уже существующие контракты и такие расчеты нарушали бы санкции.

После этого Россия начала шантажировать и остановила поставки газа в Польшу и Болгарию.

Bloomberg пишет, что 4 европейских компании заплатили за российский газ рублями.

Путин хочет, чтобы ему платили за газ рублями: