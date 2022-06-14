Россия потеряла своего основного клиента – Евросоюз, – экономист о последствиях санкций

Запад продолжает вводить санкции против России. Хотя в Кремле и успокаивают граждан, что последствия будут незначительными, однако уже сейчас страна-агрессор потеряла своего основного клиента.

Об этом 24 каналу сообщил экономист, член Совета Национального банка Украины Василий Фурман. По его словам, сейчас Россия, ее бизнес и конкретные граждане, попавшие под санкции, ищут механизмы обхода ограничений.

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Выполнение санкций на высшем уровне

Однако Фурман подчеркнул, что сейчас вопрос выполнения санкций поставлен на совершенно ином уровне, чем это было в 2014-2015 годах. То есть, когда слышим, что, к примеру, попавшие под санкции олигархи свободно передвигаются на самолетах и по территории ЕС, то понятно, что это попадет в публичное пространство, и такую "скважину" прикроют.

То же касается россиян, которые пытались открывать карты Visa или Mastercard в других странах. Сейчас такой возможности у них нет, как и многих других.

Россия потеряла основного клиента

Как отметил экономист, механизм санкций оказывает негативное влияние на российскую экономику. По оценкам министерства финансов страны-агрессора, в 2022 году она упадет на 12%. В то же время этот прогноз не включает эмбарго на частично введенную нефть и газ (возможно, будет в следующем пакете).

Ключевое в том, что Россия потеряла основного клиента – Евросоюз. То есть она удовлетворялась,

– заявил Фурман.

Он отметил, что риторика пропагандистов Кремля может быть разной – они будут продолжать лгать своим гражданам относительно реальных последствий. Однако бизнесу, работающему в России, сейчас очень тяжело.

Экономист также отметил, что некоторые отрасли России сразу ощутили последствия санкций, другие же лишь позже. В то же время, центральный банк России прогнозирует ухудшение экономического состояния в 3 квартале, то есть увидим, что будет тогда.

Механизм вторичных санкций

Фурман подчеркнул, что сейчас очень важно, чтобы все ограничения жестко контролировались на высоком уровне. Кроме того, чтобы заработал механизм вторичных санкций.

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То есть, сейчас Россия пытается искать другие рынки (Китай, Индия, другие страны Азии). Именно поэтому важно, чтобы агрессор не могла реализовывать, к примеру, нефть в других странах.

"Большие нефтяные компании других государств должны понимать, что, покупая российские нефть и газ, попадут во вторичные санкции со всеми вытекающими последствиями. Нужно, чтобы они сторонились товара из России. Это касается любых отраслей агрессора", – подчеркнул Фурман.

Фурман рассказал о последствиях санкций для России: смотрите видео



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