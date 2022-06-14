Об этом 24 каналу сообщил экономист, член Совета Национального банка Украины Василий Фурман. По его словам, сейчас Россия, ее бизнес и конкретные граждане, попавшие под санкции, ищут механизмы обхода ограничений.
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Выполнение санкций на высшем уровне
Однако Фурман подчеркнул, что сейчас вопрос выполнения санкций поставлен на совершенно ином уровне, чем это было в 2014-2015 годах. То есть, когда слышим, что, к примеру, попавшие под санкции олигархи свободно передвигаются на самолетах и по территории ЕС, то понятно, что это попадет в публичное пространство, и такую "скважину" прикроют.
То же касается россиян, которые пытались открывать карты Visa или Mastercard в других странах. Сейчас такой возможности у них нет, как и многих других.
Россия потеряла основного клиента
Как отметил экономист, механизм санкций оказывает негативное влияние на российскую экономику. По оценкам министерства финансов страны-агрессора, в 2022 году она упадет на 12%. В то же время этот прогноз не включает эмбарго на частично введенную нефть и газ (возможно, будет в следующем пакете).
Ключевое в том, что Россия потеряла основного клиента – Евросоюз. То есть она удовлетворялась,
– заявил Фурман.
Он отметил, что риторика пропагандистов Кремля может быть разной – они будут продолжать лгать своим гражданам относительно реальных последствий. Однако бизнесу, работающему в России, сейчас очень тяжело.
Экономист также отметил, что некоторые отрасли России сразу ощутили последствия санкций, другие же лишь позже. В то же время, центральный банк России прогнозирует ухудшение экономического состояния в 3 квартале, то есть увидим, что будет тогда.
Механизм вторичных санкций
Фурман подчеркнул, что сейчас очень важно, чтобы все ограничения жестко контролировались на высоком уровне. Кроме того, чтобы заработал механизм вторичных санкций.
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То есть, сейчас Россия пытается искать другие рынки (Китай, Индия, другие страны Азии). Именно поэтому важно, чтобы агрессор не могла реализовывать, к примеру, нефть в других странах.
"Большие нефтяные компании других государств должны понимать, что, покупая российские нефть и газ, попадут во вторичные санкции со всеми вытекающими последствиями. Нужно, чтобы они сторонились товара из России. Это касается любых отраслей агрессора", – подчеркнул Фурман.
Фурман рассказал о последствиях санкций для России: смотрите видео
Санкции против России: последнее
- В рамках 6 пакета санкций Европейский Союз отключил еще 3 банка России от межбанковской системы SWIFT. ЕС отключил крупнейший российский банк "Сбербанк", а также "Россельхозбанк" и Московский кредитный банк.
- В России делают вид, что якобы не обеспокоены новыми санкциями от ЕС. В то же время главы банков говорят, что отключение от SWIFT вроде бы ничего очень не изменит.
- Руководитель офиса президента Андрей Ермак заявил, что Европейский Союз готовит 7 пакет антироссийских санкций. Он отметил, что новые ограничения будут касаться газа и отключения еще нескольких банков страны-агрессора от системы SWIFT.