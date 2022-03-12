Потери российской экономики

Экономика страны-агрессора, которая уже второй год была на пути роста, за считанные дни потеряла все положительные показатели из-за санкций.

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По одной из первых оценок уже нанесенного ущерба, текущие прогнозы Bloomberg Economics предполагают, что производство упало примерно на 2% – это падение, конкурирующее с годовым сокращением во время пандемии в 2020 году.

Прогнозы экспертов

Такое снижение означает, что более 30 миллиардов долларов было утрачено из годового ВВП агрессора по сравнению с прошлым годом. Предыдущий прогноз предполагает падение ВВП России за весь год примерно на 9% в 2022 году.

Базовый прогноз Bank of America Corp. заключается в том, что в этом году ВВП упадет примерно на 13%, при этом возможно более глубокое падение, если закупка энергоносителей из России будет прекращена.

Будет еще хуже

При этом прогнозы могут быть занижены, ведь базируются, в частности, на стоимости акций, а длительное закрытие рынка не позволяет дать надлежащую оценку одной из четырех составляющих. Также учитывается курс рубля по отношению к доллару, доходность евробондов и цены на нефть.