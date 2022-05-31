Об этом заявили в "Газпроме". Российский монополист полностью остановил поставки газа нидерландской компании GasTerra BV, поскольку до 30 мая не получил платеж за поставку газа в апреле.

Обратите внимание Стартует турнир для криптотрейдеров с призовым фондом 8 миллионов долларов: как принять участие

Нидерланды были готовы

Нидерландская GasTerra имеет контракт с "Газпромом" до 1 октября 2022 года. По нему еще должны были поставить 2 миллиарда кубометров газа. Но GasTerra предусмотрела отключение и начала раньше времени покупать ресурс у других поставщиков.

GasTerra отказались платить в рублях, потому что:

во-первых, это нарушает санкции ЕС против России;

во-вторых, это финансово рисковый шаг, ведь счет в рублях должен быть открыт в России, а следовательно и полностью контролироваться страной-агрессором, которой нельзя доверять.

В компании добавили, что требовали "Газпром" уважать действующие условия контракта, а не придумывать новые. Но эти обращения российская сторона проигнорировала.

Как Россия сама лишает Европу зависимости

Напомним, что с 1 апреля Россия потребовала, чтобы ей платили за газ рублями. При этом действующие контракты этого не предусматривали – там четко было прописано евро как валюта.

Ряд европейских стран и компаний отказались подвергаться российскому шантажу и платить за газ рублями. Так, первыми это сделали Польша и Болгария. И "Газпром" перестал поставлять им газ 26 и 27 апреля соответственно.

Менее чем через месяц Россия прекратила поставлять газ Финляндии – также из-за отказа от оплаты в рублях.

В конце мая Нидерланды и Дания заявили, что тоже не будут платить за российский газ рублями. Первую уже отключили.

Но, к сожалению, ряд компаний поддался российскому шантажу и открыл счета в рублях. К примеру, такой счет имеет итальянская компания. Также компании из Германии, Франции, Венгрии, Чехии, Словакии и Словении продолжают получать российский газ. Вероятно, и у них такие счета.

Bybit – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.

Важно – ЕС согласовал 6 пакет санкций против России: смотрите видео