Россия почувствует кризис по продаже своей нефти уже к концу 2022 года, – советница Витренко

В последнее время цены на нефть очень выросли, поэтому потери зависят от цены и того, как она продается. Поскольку санкции на нефть затягивались, соответственно и цена на нее постепенно росла.

Об этом 24 каналу рассказала советница главы Нафтогаза Светлана Залищук. Она также добавила, что даже несмотря на то, что некоторые страны добровольно отказывались от российской нефти из-за ажиотажа на рынке, Россия смогла зарабатывать больше.

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Оккупанты зарабатывали от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов в день с тех энергоресурсов, которые они продавали в ЕС, добавляет советница Витренко.

До конца 2022 года ожидаем, что 90% всей нефти Россия продать не сможет. Хочу заметить, что у России есть определенная "защитная подушка", поэтому еще некоторое время, средства будут поступать. Однако в среднесрочной перспективе это все же неподъемный удар для российской экономики.

– отмечает Залищук.

Благодаря тому, что Европа отказывается от российской нефти, страна-агрессор будет вынуждена давать огромные скидки, а значит, те энергоресурсы, которые она планирует продать в Китай или Индию, будут значительно дешевле. И от этого также очень сильно пострадает экономика России, говорит эксперт.

Так же у России не безграничные возможности в хранении нефти. До определенного момента трубу можно будет использовать и наполнять танкеры. Но мы знаем, что огромное количество танкеров уже нагружены нефтью и россияне не могут ее продать, ведь многие компании боятся ее покупать – даже китайские.

– добавляет советница главы Нафтогаза.

По мнению Залищук, рано или поздно Россия будет просто вынуждена приостановить добычу нефти. И это будет именно той точкой невозвращения, когда российская нефтедобывающая индустрия терпит крах.

Если мы понимаем, что до конца 2022 года Европа не покупает 90% нефти в России, то до конца года их ждет кризис. Что касается финансового удара, то его последствия будут ощутимы в 2023 году,

– констатирует Светлана Залищук.

Именно к этому мы и стремимся, ведь это та черта, которая кардинально уменьшит возможности России поддерживать войну против нас, говорит она.

Шестой пакет санкций против России – не финальный

Седьмой пакет санкций против России на подходе. С его помощью Москве будет тяжело вести экономические отношения с иностранными партнерами. Однако они неоднократно говорили об "импортозамещении" и отсоединении цивилизованного мира, поэтому, вероятно, ЕС поможет России быстрее двигаться в том направлении. Об этом рассказал Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента.

Как санкции влияют на Россию – интересные детали

Поставка кнопочных телефонов в Россию в первом квартале этого года увеличилось на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Оно достигло 3,5 миллиона устройств. Ритейлеры были вынуждены увеличить количество заказа кнопочных телефонов, чтобы не столкнуться с нехваткой товара.

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Кремль жалуется на действие санкций Запада. Министр транспорта России Виталий Савельев пожаловался, что западные санкции сломали всю логистику в России. В частности, теперь руководство вынуждено искать новые логистические коридоры.

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