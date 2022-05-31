Об этом 24 каналу рассказала советница главы Нафтогаза Светлана Залищук. Она также добавила, что даже несмотря на то, что некоторые страны добровольно отказывались от российской нефти из-за ажиотажа на рынке, Россия смогла зарабатывать больше.

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Оккупанты зарабатывали от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов в день с тех энергоресурсов, которые они продавали в ЕС, добавляет советница Витренко.

До конца 2022 года ожидаем, что 90% всей нефти Россия продать не сможет. Хочу заметить, что у России есть определенная "защитная подушка", поэтому еще некоторое время, средства будут поступать. Однако в среднесрочной перспективе это все же неподъемный удар для российской экономики.

– отмечает Залищук.

Благодаря тому, что Европа отказывается от российской нефти, страна-агрессор будет вынуждена давать огромные скидки, а значит, те энергоресурсы, которые она планирует продать в Китай или Индию, будут значительно дешевле. И от этого также очень сильно пострадает экономика России, говорит эксперт.

Так же у России не безграничные возможности в хранении нефти. До определенного момента трубу можно будет использовать и наполнять танкеры. Но мы знаем, что огромное количество танкеров уже нагружены нефтью и россияне не могут ее продать, ведь многие компании боятся ее покупать – даже китайские.

– добавляет советница главы Нафтогаза.

По мнению Залищук, рано или поздно Россия будет просто вынуждена приостановить добычу нефти. И это будет именно той точкой невозвращения, когда российская нефтедобывающая индустрия терпит крах.

Если мы понимаем, что до конца 2022 года Европа не покупает 90% нефти в России, то до конца года их ждет кризис. Что касается финансового удара, то его последствия будут ощутимы в 2023 году,

– констатирует Светлана Залищук.

Именно к этому мы и стремимся, ведь это та черта, которая кардинально уменьшит возможности России поддерживать войну против нас, говорит она.

Шестой пакет санкций против России – не финальный

Седьмой пакет санкций против России на подходе. С его помощью Москве будет тяжело вести экономические отношения с иностранными партнерами. Однако они неоднократно говорили об "импортозамещении" и отсоединении цивилизованного мира, поэтому, вероятно, ЕС поможет России быстрее двигаться в том направлении. Об этом рассказал Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента.

Как санкции влияют на Россию – интересные детали

Поставка кнопочных телефонов в Россию в первом квартале этого года увеличилось на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Оно достигло 3,5 миллиона устройств. Ритейлеры были вынуждены увеличить количество заказа кнопочных телефонов, чтобы не столкнуться с нехваткой товара.

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Кремль жалуется на действие санкций Запада. Министр транспорта России Виталий Савельев пожаловался, что западные санкции сломали всю логистику в России. В частности, теперь руководство вынуждено искать новые логистические коридоры.

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