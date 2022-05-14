Россия почти полностью уничтожила пути обеспечения Украины собственным топливом

Россия пытается нанести Украине не только военное, но и экономическое поражение. Оккупанты обстреливают нефтебазы, поэтому в стране возник дефицит топлива.

С начала полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля враг разрушил Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и 27 нефтебаз на территории Украины. Такие данные на заседании Кабинета Министров Украины озвучила министр экономики Юлия Свириденко, сообщает 24 канал.

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Такие действия врага заставили украинские власти искать пути перестройки цепей поставок топлива.

"Снабжение топлива – это второй наиболее важный вопрос для нашего государства после поставки оружия. Кабмин делает все возможное, чтобы импортировать достаточное количество топлива, чтобы обеспечить и армию, и промышленность, и граждан горючим", – заверила Юлия Свириденко.

По ее словам, Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и другие мощности в Украине обеспечивали до войны только 18% потребляемого. Еще 80% потребляемых Украиной нефтепродуктов было обеспечено за счет импорта. С начала войны властям пришлось изменять логистические цепи снабжения топлива.

Как горючее попадало в Украину

Юлия Свириденко рассказала, что главными путями, которыми горючее попадало в Украину, были:

железнодорожный транспорт,

дороги,

морские порты,

трубопровод.

Если говорить о железнодорожном транспорте, то это широкий путь, который используется в Украине. А также в Белоруссии, России и Молдове. Учитывая, что из первых двух стран мы больше ничего не импортируем, возможность поставки нефтепродуктов с территории той из Беларуси отпала. В то же время европейские страны используют узкий путь.

Сейчас Украина почти не может импортировать нефтепродукты из-за морских портов, которые заблокированы российской армией.

"97% импорта, логистические каналы, они переориентированы – полностью изменились с начала военных действий", – отметила министр экономики.

Как Украина борется с дефицитом

После того, как Россия начала войну, нанося удар по поставке нефтепродуктов, украинские власти начали искать пути решения проблемы дефицита. Для этого были проведены переговоры с основными поставщиками ЕС. Главная проблема – они не были готовы к резкому росту потребления из-за выхода на украинский рынок.

Также важно было решить вопрос пересечения границы автоцистернами. Есть договоренность о создании отдельной "зеленой полосы" на границе с Польшей, благодаря которой должны преодолеть вопрос о задержках со снабжением. А на самой границе производить внеочередное оформление таких грузов.

В Минэкономики ожидают, что такие шаги приведут к значительному росту количества поставляемого автомобильным транспортом топлива. Если в марте Украина получила 5 тысяч тонн горючего таким образом, то к концу мая ожидается по меньшей мере 85 тысяч тонн горючего.

Еще больше горючего будет возможность получить через снабжение железнодорожным транспортом. Как было указано выше, в Украине используется широкий железнодорожный путь, в то время как в Европе – узкий. Поэтому в Минэкономики активно взялись за развитие инфраструктурной сети – пунктов перегрузки с узкого пути на широкий. Это позволит в пять раз увеличить поставки нефтепродуктов. Если в марте таким образом завозилось 35 тысяч тонн, то в мае ожидается 180 тысяч тонн.

Еще 50 тысяч тонн горючего Украина ожидает получить благодаря реверсу из Венгрии.

В то же время Венгрия намекнула, что ей нужно до 750 миллионов евро в обмен на согласие о нефтяном эмбарго.

Сколько Украине нужно топлива

Среднесуточное потребление топлива в Украине составляет около 13 тысяч тонн. Всего за месяц в Украине используют не менее 300 тысяч тонн дизеля и 120 тысяч тонн бензина. Такие данные приводит Юлия Свириденко.

Украине удалось увеличить посуточные поставки нефтепродуктов с 4 тысяч тонн до 11 – 12 тысяч тонн. Но пока этого недостаточно, чтобы очереди из автомобилей на заправках исчезли. Как отметила министр, в Украине пока есть запасов бензина на 5 дней, а дизеля – на три. Для бесперебойной работы АЗС таких запасов должно быть на 15 дней по меньшей мере.