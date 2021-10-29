Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

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Речь идет об угле марки А (антрацит) и П (постный),

– объяснил Герус.

По словам нардепа, уголь этих марок завозили компании ДТЭК, "Донбассэнерго", а также "Технова". Последняя объединяет Дарницкую, Сумскую и Черниговскую ТЭЦ.

Запрет не касается коксующегося угля

Герус подчеркнул, что запрет не касается коксующегося угля, а распространяется именно на тот, который используется именно в энергетике.

Такие действия России похожи на ее действия осенью 2014 года,

– добавил Герус.

Из-за отсутствия угля остановила работу Славянская ТЭС

Отметим, что несколько дней назад из-за отсутствия угля остановила работу Славянская ТЭС в Донецкой области. По данным "Укрэнерго", более 2 десятков энергоблоков разных ТЭС и ТЭЦ приостановили работу из-за нехватки топлива.

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Из-за крайне низких запасов угля Украина будет импортировать электроэнергию из Белоруссии и России. Из страны-агрессора импорт стартует с 1 ноября.

Текст публикации Андрея Геруса:

С 1 ноября Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля в Украину. Речь идет об угле марки А (антрацит) и П (постное). Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), Донбассэнерго (Славянская ТЭС) и Технова (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ).

По информации участников рынка, запрет не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики. Такие действия РФ сродни их действиям осенью 2014 года.