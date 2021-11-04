Россия не пропускает уголь из Казахстана в Украину: чем это грозит
Источник:телеграм Андрея Геруса
Россия не разрешила транзит через ее территорию энергетического угля из Казахстана в Украину. Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы.
Технически блокировка происходит на уровне "Российской железной дороги" (РЖД), которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через Россию. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.
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Соответствующее ограничение наложено только на энергетический уголь, и не касается поставок коксующегося угля.
Напомним, что Россия с 1 ноября и сама прекратила экспортировать энергетический уголь в Украину.
Почему Украине необходим уголь
Этой зимой украинцы могут почувствовать на себе веерные отключения – поочередные или погрупповые отсоединения потребителей от электросети для ограничения нагрузки на энергосистему.
Дело в том, что в Украине не хватает угля, который нужен для работы ТЭС и ТЭЦ. А именно они являются основой для маневровой генерации. Иными словами именно ТЭС и ТЭЦ позволяют обеспечивать повышенный спрос на электроэнергию утром и вечером, когда потребление выше всего.
Запасы угля по состоянию на 1 ноября
По данным Укрэнерго, запасы угля являются чрезвычайно низкими – 542,8 тысячи тонн. А должно быть около 3 миллионов тонн. Всего за 5 дней запасы снизились на 6,9%.
Сложности добавляет повышенная аварийность на энергоблоках тепловых электростанций группы ДТЭК. Из-за этого Украина даже попросила аварийной помощи у Беларуси – страна-соседка поставила нам примерно 3500 мегаватт-часов электроэнергии 2 ноября. Правда, ДТЭК эти обвинения отвергает.