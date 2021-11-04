Технически блокировка происходит на уровне "Российской железной дороги" (РЖД), которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через Россию. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

Обратите внимание Выбор между плохим и очень плохим, – эксперт об импорте электроэнергии из России

Соответствующее ограничение наложено только на энергетический уголь, и не касается поставок коксующегося угля.

Андрей Герус Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ

Напомним, что Россия с 1 ноября и сама прекратила экспортировать энергетический уголь в Украину.

Почему Украине необходим уголь

Этой зимой украинцы могут почувствовать на себе веерные отключения – поочередные или погрупповые отсоединения потребителей от электросети для ограничения нагрузки на энергосистему.

Дело в том, что в Украине не хватает угля, который нужен для работы ТЭС и ТЭЦ. А именно они являются основой для маневровой генерации. Иными словами именно ТЭС и ТЭЦ позволяют обеспечивать повышенный спрос на электроэнергию утром и вечером, когда потребление выше всего.

Обратите внимание! Монополистом на рынке тепловой энергетики является группа ДТЭК, которой владеет олигарх Ринат Ахметов. В то же время компания занимает 23% на общем рынке электроэнергии.

Запасы угля по состоянию на 1 ноября

По данным Укрэнерго, запасы угля являются чрезвычайно низкими – 542,8 тысячи тонн. А должно быть около 3 миллионов тонн. Всего за 5 дней запасы снизились на 6,9%.

Сложности добавляет повышенная аварийность на энергоблоках тепловых электростанций группы ДТЭК. Из-за этого Украина даже попросила аварийной помощи у Беларуси – страна-соседка поставила нам примерно 3500 мегаватт-часов электроэнергии 2 ноября. Правда, ДТЭК эти обвинения отвергает.