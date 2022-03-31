Ведь сейчас он очень нужен России. Об этом в эксклюзивном интервью Елене Трибушной на 24 канале сказала спикер министра энергетики Украины Елена Зеркаль.

Стоит прочесть У России нет возможности остановить поток газа, – спикер министра энергетики

России нужен наш газопровод, – Зеркаль

По ее словам, ранее говорили, как только достроится "СП-2", то Украина потеряет предохранитель, который был в ее руках. Россия достроила газопровод и имеет альтернативный маршрут.

Они уже не боятся что-нибудь сделать с нашей трубой. Однако следует обратить внимание, что за месяц войны не было повреждения магистрального трубопровода,

– подчеркнула Зеркаль.

Она объяснила, что все, что касается поставок газа в Европу, для России – очень важно. "Им некуда девать этот газ, поэтому не могут повредить наш газопровод, он им нужен", – сказала спикер министра энергетики.

Заметим! Полное интервью с Еленой Зеркаль вы сможете посмотреть на ютубе 24 канала 31 марта в 12:00.

Премьера интервью с Еленой Зеркаль: смотрите на ютубе 31 марта