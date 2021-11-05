Россия не блокировала поставки угля в Украину полностью, есть ограничения, – Минэнерго Казахстан

5 ноября 2021 , 10:56
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Источник:

"Интерфакс-Украина"

Россия прекратила транзит энергетического угля из Казахстана в Украину через свою территорию. Казахская сторона отреагировала и объяснила ситуацию.

Ограничения на транзит казахского угля через Россию в Украину связаны с загруженностью инфраструктуры с российской стороны, сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Обратите внимание Это заслуживает самого жесткого наказания,  –  Герус о злоупотреблениях на рынке электроэнергии

Полностью Россия не блокировала поставки угля, но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны,
 –  отметили в пресс-службе.

Транзит угля: что известно

  • В четверг, 4 ноября, председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус сообщил, что Россия не разрешила транзит и все поставки на ноябрь через территорию России заблокированы.
  • Это касается только энергетического угля – коксующийся пропускают без проблем.
  • Герус подчеркнул, что технически блокировка происходит на уровне "Российской железной дороги" (РЖД), которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через Россию.

Напомним Россия останавливает с 1 ноября поставки в Украину энергетического угля,  –  Герус

Для чего Украине уголь

Украинцы потребляют больше электроэнергии утром, когда собираются на работу, и вечером, когда с нее возвращаются. Обеспечивать такие пиковые скачки в потреблении может только ТЭС и ТЭЦ, ведь они имеют возможность быстро увеличивать и уменьшать генерацию электроэнергии в отличие от АЭС.

Для работы ТЭС и ТЭЦ необходим уголь. А его в Украине чрезвычайно мало. К зиме необходимо было подготовить 3 миллиона тонн угля, а по состоянию на 1 ноября было всего 542,8 тысячи тонн.

Если в Украине не решат проблему с поставками энергетического угля или импорта электроэнергии, то мы сможем чувствовать веерные отключения – поочередные или погруповые отключения потребителей от электросети для ограничения нагрузки на энергосистему.

Автор: Юлія Поскробок