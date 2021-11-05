Россия не блокировала поставки угля в Украину полностью, есть ограничения, – Минэнерго Казахстан
Источник:"Интерфакс-Украина"
Россия прекратила транзит энергетического угля из Казахстана в Украину через свою территорию. Казахская сторона отреагировала и объяснила ситуацию.
Ограничения на транзит казахского угля через Россию в Украину связаны с загруженностью инфраструктуры с российской стороны, сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
Обратите внимание Это заслуживает самого жесткого наказания, – Герус о злоупотреблениях на рынке электроэнергии
Полностью Россия не блокировала поставки угля, но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны,
– отметили в пресс-службе.
Транзит угля: что известно
- В четверг, 4 ноября, председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус сообщил, что Россия не разрешила транзит и все поставки на ноябрь через территорию России заблокированы.
- Это касается только энергетического угля – коксующийся пропускают без проблем.
- Герус подчеркнул, что технически блокировка происходит на уровне "Российской железной дороги" (РЖД), которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через Россию.
Напомним Россия останавливает с 1 ноября поставки в Украину энергетического угля, – Герус
Для чего Украине уголь
Украинцы потребляют больше электроэнергии утром, когда собираются на работу, и вечером, когда с нее возвращаются. Обеспечивать такие пиковые скачки в потреблении может только ТЭС и ТЭЦ, ведь они имеют возможность быстро увеличивать и уменьшать генерацию электроэнергии в отличие от АЭС.
Для работы ТЭС и ТЭЦ необходим уголь. А его в Украине чрезвычайно мало. К зиме необходимо было подготовить 3 миллиона тонн угля, а по состоянию на 1 ноября было всего 542,8 тысячи тонн.
Если в Украине не решат проблему с поставками энергетического угля или импорта электроэнергии, то мы сможем чувствовать веерные отключения – поочередные или погруповые отключения потребителей от электросети для ограничения нагрузки на энергосистему.