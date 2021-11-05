Ограничения на транзит казахского угля через Россию в Украину связаны с загруженностью инфраструктуры с российской стороны, сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Обратите внимание Это заслуживает самого жесткого наказания, – Герус о злоупотреблениях на рынке электроэнергии

Полностью Россия не блокировала поставки угля, но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны,

– отметили в пресс-службе.

Транзит угля: что известно

В четверг, 4 ноября, председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус сообщил, что Россия не разрешила транзит и все поставки на ноябрь через территорию России заблокированы.

Это касается только энергетического угля – коксующийся пропускают без проблем.

Герус подчеркнул, что технически блокировка происходит на уровне "Российской железной дороги" (РЖД), которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через Россию.

Напомним Россия останавливает с 1 ноября поставки в Украину энергетического угля, – Герус