9 ноября российский монополист заявил, что в этом месяце планирует закачать газ в 5 своих подземных хранилищ в Европе. Соответствующее поручение компания получила в конце октября.

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По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, объемы и пути транспортировки газа уже определены.

Какой объем транзита газа осуществляет "Газпром"

Накануне глава Оператора ГТС Сергей Макогон сообщил, что транзит "Газпрома" на 5 ноября составил 88 миллионов кубометров в день, вместо законтрактованных 109 миллионов кубометров. Прокачка в Словакию составляет 83 миллиона кубометров. В то же время, с 1 ноября российская компания значительно сократила транзит через Украину – до 57 миллионов кубометров в сутки.

Bloomberg со ссылкой на данные Оператора ГТС также сообщил, что "Газпром" забронировал дополнительных 10 миллионов кубометров мощностей на границе со Словакией. Кроме того, отмечает издание, "Газпром" на выходных 6-7 ноября закачал небольшой объем газа в немецкие хранилища.

Обратите внимание! "Газпром" обещал с 8 ноября нарастить поставки газа в Европу, однако не сделал этого – цены вернулись к 990 долларам за тысячу кубов.

"Газпром" шантажирует Европу

Несмотря на заявления об увеличении поставок газа в страны Евросоюза, Россия продолжает уменьшать транзит газа через украинскую газотранспортную систему. Таким образом, Кремль сигнализирует Европе, что не будет предлагать увеличение поставки газа, если европейский регулятор не одобрит запуск газопровода "Северный поток-2".

Энергетический кризис в ЕС: главное

В октябре цены на газ в Европе стремительно росли. 28 сентября стоимость составила более 1 000 долларов за тысячу кубометров газа, а 4 октября – 1 200 долларов.

28 октября цена газа опустилась ниже 900 долларов за 1 тысячу кубических метров. Это самая низкая цена на газовые фьючерсы с 24 сентября.

Повышение цен повлекло несколько факторов, в частности: