Россия нанесла "Энергоатому" ущерб на сумму около 18 миллиардов гривен

2 марта 2022 , 21:57
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Энергоатом

За первые 6 дней военной агрессии Россия нанесла серьезный ущерб ядерным объектам, принадлежащим "Энергоатому". Их оценивают примерно в 18 миллиардов гривен.

Об этом сообщил руководитель компании Петр Котин в видеообращении. Он подчеркнул, что это лишь приблизительная сумма, которая будет гораздо больше.

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  • Напомним, что российские оккупанты захватили площадку ЧАЭС в Киевской области.
  • Движение большого количества тяжелой военной техники привело к повышению радиационного фона на ряде объектов в 5-15 раз.
  • Кроме того, российские войска не оставляют попыток захватить атомные электростанции и угрожают обстрелами городов-спутников.

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Автор: Юлія Поскробок