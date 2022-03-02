Об этом сообщил руководитель компании Петр Котин в видеообращении. Он подчеркнул, что это лишь приблизительная сумма, которая будет гораздо больше.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Напомним, что российские оккупанты захватили площадку ЧАЭС в Киевской области.

Движение большого количества тяжелой военной техники привело к повышению радиационного фона на ряде объектов в 5-15 раз.

Кроме того, российские войска не оставляют попыток захватить атомные электростанции и угрожают обстрелами городов-спутников.

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