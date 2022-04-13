Усложняет ситуацию то, что в России отсутствует добыча литиевого сырья, а сейчас поставки возможны только из Боливии.

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Литий критически необходим для технологического развития многих отраслей – автопрома и производства аккумуляторов, авиастроения, металлургии и других,

– отметил Ермак.

В России обеспокоены и ищут решение проблемы

Информацию о том, что Аргентина и Чили приостановили поставки в Россию литиевой руды, подтвердил в РФ заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Демидов.

По литию проблема уже гигантская, потому что в случае если будет отказ в поставке сырья из Боливии, то, к сожалению, литиевого сырья нам брать негде,

– сказал российский чиновник.

Демидов также предложил ускорить оформление лицензий на работу компаний, способных добывать литий на территории России.