Перемещение российских компаний в Турцию обе страны обсуждали последние 48 дней. Это касается и "Газпрома".
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Россия может перевезти офисы компаний в Турцию
Речь идет об избежании санкций более чем 40 компаниями России. Процесс релокации, по данным СМИ, начнется в июле.
По полученной мной информации, 43 российских компании и олигарха, включая "Газпром", перенесут свои штаб-квартиры из Европы в Стамбул. Этот процесс, как ожидается, начнется в июле,
– отмечает журналист Четинер Четин.
Журналист добавил, что российская делегация приехала в Турцию обсудить условия перенесения офисов перед визитом главы своего МИД Сергея Лаврова.
Кулеба о визите Лаврова в Турцию
Глава украинского МИД заявил, что визит Лаврова в Турцию напрямую не связан с "зерновым" вопросом. Это будет общая двусторонняя встреча, где будут обсуждаться разные темы.
Учитывая это, представителей Украины на встрече не будет.
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