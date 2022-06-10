Перемещение российских компаний в Турцию обе страны обсуждали последние 48 дней. Это касается и "Газпрома".

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Россия может перевезти офисы компаний в Турцию

Речь идет об избежании санкций более чем 40 компаниями России. Процесс релокации, по данным СМИ, начнется в июле.

По полученной мной информации, 43 российских компании и олигарха, включая "Газпром", перенесут свои штаб-квартиры из Европы в Стамбул. Этот процесс, как ожидается, начнется в июле,

– отмечает журналист Четинер Четин.

Журналист добавил, что российская делегация приехала в Турцию обсудить условия перенесения офисов перед визитом главы своего МИД Сергея Лаврова.

Кулеба о визите Лаврова в Турцию

Глава украинского МИД заявил, что визит Лаврова в Турцию напрямую не связан с "зерновым" вопросом. Это будет общая двусторонняя встреча, где будут обсуждаться разные темы.

Учитывая это, представителей Украины на встрече не будет.

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