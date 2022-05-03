Россия избежала дефолта в этот раз: когда может быть следующий

В среду, 4 мая, завершается 30-дневный льготный период, когда Россия могла погасить евробонды на сумму 650 миллионов долларов и избежать дефолта.

Похоже, что страна-агрессорка выполнила выплаты по евробондам в долларах. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

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Как Россия избежала дефолта

Жесткие санкции, наложенные на Россию, не дали ей воспользоваться своими международными резервами, чтобы расплатиться с долгами. Поэтому в начале апреля Россия попыталась погасить евробонды на сумму 650 миллионов долларов в рублях. Но это нарушает правила, поскольку евробонды номинированы в долларах. Технически такой шаг России расценивался как технический дефолт.

Так что за считанные дни до 4 мая, когда ожидался дефолт, Россия все же провела платеж по евробондам. Bloomberg это подтвердил, ссылаясь на источники в международных расчетных центрах. А три инвестора заявили, что их банки получили выплаты.

Тот факт, что Россия пытается производить платежи в долларах США, свидетельствует о том, что она хочет избежать дефолта,

– заявил Саймон Вейвер из Morgan Stanley.

США это разрешили

Чтобы расплатиться с долгами, Россия использовала свои внутренние резервы. Соединенные Штаты могли заблокировать проведение платежа, но позволили это сделать, чтобы страна-агрессор истощила внутренние резервы. Все потому, что именно из них Россия финансирует войну против Украины.

Разрешение США на проведение платежей владельцам российских евробондов завершается 25 мая. Тогда Соединенные Штаты предстанут перед выбором:

продлить разрешение и таким образом истощать внутренние резервы России;

не продолжать, что выльется в российский дефолт, от которого страна-агрессор будет отмываться десятилетиями.

Когда возможен дефолт

Следующая важная дата – 27 мая. Тогда Россию ждет очередное погашение евробондов. Если она этого не сделает, тогда дефолт наступит 25 июня. Отметим, что рано или поздно дефолт все-таки догонит Россию. Ведь в целом у страны-агрессора есть внутренний долг в иностранной валюте на сумму 18,07 миллиарда долларов, по состоянию на апрель.

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