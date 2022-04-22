По прогнозам МВФ, к 2024 году шестой экономикой мира по покупательной способности станет Индонезия. Она и вытеснит Россию, на которую во всем мире наложили санкции.

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Покупательная способность России продолжит непрерывное падение

Так, по результатам 2022 года доля российского ВВП в общемировом ВВП сократится до 2,72% по сравнению с 3,07% в 2021 году. К 2024 году будет говориться уже о 2,52%. В то же время в Индонезии к этому времени глобальный ВВП вырастет до 2,61%.

В настоящее время Россия уступает Китаю, США, Индии, Японии и Германии. Но прогнозы МВФ и реальное положение вещей очень скоро сдвинут ее на седьмое место экономик мира.

Так, российская экономика в 2022 году сократится на 8,5%, а в 2023-м еще на 2,3%. На это повлияют жесткие санкции, а также нефтяное эмбарго. Кроме того, прогнозируется существенный спад частных инвестиций и потребление. Это будет связано с финансовой изоляцией, а также утратой доверия инвесторов к России.

Заметим, что в стране-агрессоре пока не озвучивали прогноз относительно уровня ВВП. В то же время Алексей Кудрин, глава Счетной палаты, еще 12 апреля отметил, что ВВП упадет, по меньшей мере, на 10% по результатам текущего года.

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