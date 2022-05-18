Об этом заявил директор Оператора ГТС Сергей Макогон. Российский "Газпром" не использует оплаченные мощности из-за украинской станции "Суджа".

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Продолжается искусственное ограничение поставок газа в ЕС,

– заявил Макогон.



Объем транзита через Украину упал

Европа получает меньше газа

Недавно Украина была вынуждена прекратить транспортировку газа через ГИС "Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию "Новопсков". Они расположены на временно оккупированной территории и русские военные вмешивались в работу. Через эти станции Украины проходила треть транзита российского газа, идущего по нашей территории в Европу.

Россия ввела санкции против польских владельцев участков газопровода "Ямал – Европа". Теперь Россия не осуществляет транзит газа по этому газопроводу через Польшу.

Россия отключает страны от газа

Кстати, Польшу, а также Болгарию Россия еще раньше отключила от газа из-за того, что те отказались проводить платежи в рублях, как того требовала страна-агрессор. Еврокомиссия запретила европейским компаниям платить рублями, но не предусмотрела наказание за нарушение запрета. Поэтому некоторые компании все же подверглись шантажу России.

Теперь отключения от газа ожидает Финляндия из-за своего четкого намерения вступить в НАТО. Страна ожидает прекращения поставок уже 20 – 21 мая.

Ждать газового эмбарго

Несмотря на то, что Россия позволяет шантажировать Европу, там пока не собираются отказываться от ее газа. Уже несколько недель страны ЕС пытаются согласовать блокирующее Венгрией нефтяное эмбарго.



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