Россия и Китай подписали новый газовый договор. Страна-агрессор будет поставлять 10 миллиардов кубов голубого топлива в год с Дальнего Востока.

Об этом сообщил Путин во время встречи с Си Цзиньпином в Пекине перед церемонией открытия Олимпиады. Впоследствии "Газпром" и "Роснефть" объявили о новых соглашениях с китайским CNPC.

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Согласно документу, "Роснефть" поставит в Китай 100 миллионов тонн нефти через Казахстан в течение 10 лет. С 2005 года в Китай было отправлено 445 миллионов тонн нефти.

В газовой отрасли шагнули вперед, я имею в виду новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 миллиардов кубометров в год,

– президента страны-агрессора.

Предполагается, что после выхода проекта на полную мощность объем снабжения российского трубопроводного голубого топлива в Китай должен составить 48 миллиардов кубометров в год.

Между Россией и Китаем почти нет связей

Российский экономист Владислав Иноземцев рассказал, что кроме торговли Россию и Китай практически ничего не связывает.

По его словам, у них нет ни серьезных взаимных инвестиций, ни воздушного транзита, никаких серьезных геополитических договоров. Также нет договора об общей обороне.

Он отметил, что если на Россию или Китай нападает противник, другая страна не обязана помогать.

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