Россия договорилась поставлять Китаю 10 миллиардов кубометров газа в год
Источник:"Коммерсантъ"
Россия и Китай подписали новый газовый договор. Страна-агрессор будет поставлять 10 миллиардов кубов голубого топлива в год с Дальнего Востока.
Об этом сообщил Путин во время встречи с Си Цзиньпином в Пекине перед церемонией открытия Олимпиады. Впоследствии "Газпром" и "Роснефть" объявили о новых соглашениях с китайским CNPC.
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Согласно документу, "Роснефть" поставит в Китай 100 миллионов тонн нефти через Казахстан в течение 10 лет. С 2005 года в Китай было отправлено 445 миллионов тонн нефти.
В газовой отрасли шагнули вперед, я имею в виду новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 миллиардов кубометров в год,
– президента страны-агрессора.
Предполагается, что после выхода проекта на полную мощность объем снабжения российского трубопроводного голубого топлива в Китай должен составить 48 миллиардов кубометров в год.
Между Россией и Китаем почти нет связей
- Российский экономист Владислав Иноземцев рассказал, что кроме торговли Россию и Китай практически ничего не связывает.
- По его словам, у них нет ни серьезных взаимных инвестиций, ни воздушного транзита, никаких серьезных геополитических договоров. Также нет договора об общей обороне.
- Он отметил, что если на Россию или Китай нападает противник, другая страна не обязана помогать.