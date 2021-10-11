Геополитическая проблема

Боррель рассказал СМИ, что проблема с которой столкнулась Європа требует скоординированного ответа ЕС, поскольку является проблемой геополитического масштаба. Более того, действия России – часть игры и политического давления.

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Россия хочет, чтобы открылся Северный поток-2. То, что она использует эту ситуацию, чтобы лить воду на свою мельницу – это позиция, которая является частью игры политического давления,

– считает Боррель .

Потребность ЕС в российском газе Также он отметил, что у ЕС по-прежнему есть потребность в российском газе. Более того, даже больше, чем было по контракту. "Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией. А проблема газоснабжения имеет геополитическое измерение", – отметил Боррель . Финансовые спекуляции на ценообразовании газа Поставщики газа устанавливают цены на энергоносители в Европе. Боррель отметил, что у поставщиков очень сильная позиция, поэтому стоит говорить о финансовых спекуляциях, а не просто о проблеме дисбаланса между спросом и предложением. Необходимо снизить уровень цены на газ как фактора, который питает спекуляции. Для этого необходимо принять регуляционные мероприятия. Конечно, правительства нескольких стран поднимут эти вопросы. И комиссия обязательно их учтет,

– поделился Боррель . Стремительный рост цен на газ в Европе: коротко 28 сентября цена на газ составляла более 1 тысячи долларов за тысячу кубометров газа. До этого рекордом были цены контракта "на день вперед" на TTF в 969 долларов за тысячу кубометров, которую зафиксировали 1 марта 2018 года.

В течение сентября – начале октября цена на газ на европейских хабах поднималась до рекордных показателей каждый день.

6 октября цена газа выросла всего за утро в пределах 40% и вплотную приблизилась к 2 тысяч долларов за тысячу кубометров газа.