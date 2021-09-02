Россия будет использовать"СП-2" для подрыва безопасности Украины, – советник главы "Нафтогаза"

США гарантируют введение санкций против "Северного потока-2", если он будет создавать угрозу для Украины. Однако нет сомнения, что Кремль будет использовать газопровод для подрыва безопасности нашего государства.

Об этом в эфире 24 канала рассказала советник главы "Нафтогаза" по международным вопросам Светлана Залищук. Как она отметила, все хорошо знают, что "Северный поток-2" строили, чтобы потом использовать его как оружие.

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Россия будет подрывать безопасность Украины

По словам Залищук, Украина пережила несколько газовых войн. Во время этого Россия сознательно использовала свое монопольное положение для того, чтобы "энергетически обескровить" государство или подорвать его репутацию.

Например, в 2006 году "Газпром" отрезал туркменский газ от транзита через Украину.

Нет сомнения, что Россия в принципе будет использовать эту трубу для дальнейшего подрыва безопасности Украины,

– подчеркнула советница главы "Нафтогаза".

В Кремле категорически не соглашаются с позицией Вашингтона и Киева по "Северному потоку-2". Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что газопровод якобы не представляет угрозы.

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Залищук рассказала об угрозе "Северного потока-2": смотрите видео

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