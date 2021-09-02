Об этом в эфире 24 канала рассказала советник главы "Нафтогаза" по международным вопросам Светлана Залищук. Как она отметила, все хорошо знают, что "Северный поток-2" строили, чтобы потом использовать его как оружие.
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Россия будет подрывать безопасность Украины
По словам Залищук, Украина пережила несколько газовых войн. Во время этого Россия сознательно использовала свое монопольное положение для того, чтобы "энергетически обескровить" государство или подорвать его репутацию.
Например, в 2006 году "Газпром" отрезал туркменский газ от транзита через Украину.
Нет сомнения, что Россия в принципе будет использовать эту трубу для дальнейшего подрыва безопасности Украины,
– подчеркнула советница главы "Нафтогаза".
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Залищук рассказала об угрозе "Северного потока-2": смотрите видео
"Северный поток-2": последние новости
- США и Германия в июле подписали соглашение по "Северному потоку-2". Берлин обязался инициировать санкции, если Россия будет использовать газ в качестве оружия.
- Немецкий суд в конце августа вынес решение, что "Северный поток-2" должен стать независимым от "Газпрома".
- В "Газпроме" заявили, что завершают пусконаладочные работы на 1 нитке газопровода. Ее планируют ввести в эксплуатацию в ближайшее время.
- Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что после запуска "Северного потока-2" Украину должны принять в НАТО.