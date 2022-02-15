Россия больше не один из крупнейших экспортеров украинских товаров

В тройку крупнейших экспортеров Украины в 2021 году вошли Китай, Польша и Турция. Россия же спустилась с третьей позиции на пятую. Объем экспорта украинских товаров в 2021 году вырос на 38%.

Экспорт украинских товаров в 2021 году

Объем экспорта украинских товаров в 2021 году вырос на 38% – до 68 миллиардов долларов, согласно данным Госстата. В целом, за прошлый год Украина экспортировала товаров на 68 миллиардов долларов – это на 38% больше, чем в 2020 году.

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Крупнейшие экспортные партнеры Украины за 2021 год

Китай – 8 миллиардов долларов, вырос на 12%.

Польша – 5,2 миллиарда долларов, выросла на 59%.

Турция – 4,1 миллиарда долларов, вырос на 70%.

Экспорт украинских товаров в Россию По итогам прошлого года экспорт украинских товаров в Россию вырос на 26% против 2020 года и составил 3,4 миллиарда долларов. Напомним, что в 2020 году объем экспорта украинских товаров в Россию составил 2,7 миллиарда долларов. Отметим, что по объему закупленных товаров в Украине, Россия опустилась с третьего места в 2020 году на пятое. Что такое экспорт Экспорт – это вывоз с таможенной территории страны за границу товаров и услуг без обязательства их возвращения. К экспорту относятся также вывоз товаров для переработки их в другой стране, перевозка товаров транзитом через другую страну, вывоз привезенных из другой страны товаров для продажи в третьей стране (реэкспорт) и так далее.

Данные из Википедии

Импорт товаров в Украину

Общий объем импорта товаров в Украину в 2021 году составил 72,8 миллиарда долларов, что на 34% больше, чем годом ранее.

Китай – крупнейший импортер, 10,9 миллиарда долларов, за год вырос на 31,9%.

Германия – на втором месте, 6,2 миллиарда долларов, выросла на 17,7%.

Россия – на третьем, 6 миллиардов долларов, выросла на 33,9%.

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импорт – это товары и услуги, которые одна страна покупает у другой для внутреннего использования, обработки или перепродажи.