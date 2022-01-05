Ведь Россия блокирует его поставки на нашу территорию. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Важно США будет способствовать энергетической стабильности и безопасности Украины

Угля, несмотря на контракт, нет

По его словам, в "Центрэнерго" заключили контракт на 660 тонн казахского угля. Однако он не идет из страны.

К сожалению, из-за ответных действий России происходит блокировка транзита. Поэтому угля пока мы не видим,

– подчеркнул Галущенко.

Он отметил, что других возможностей получить этот уголь пока нет.

Брифинг министра энергетики: смотрите видео

В целом импорт происходит стабильно

Министр объяснил, что Украина имеет законтрактованные объемы угля. Импорт происходит стабильно.

"Есть определенное накопление в самих портах, которые отгружаются на станциях. Есть корабли, которые идут в Украину по четкому графику", – сказал Галущенко.

Заметим! Как сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус, техническое блокирование происходит на уровне "Российской железной дороги". Там отказываются подтверждать проезд вагонов.

Относительно средней цены на уголь, как отметил министр, она уже упала. "Если в период высоких цен его стоимость доходила до 300 долларов за тонну, то средняя цена сейчас составляет примерно 140 долларов", – добавил он.

Что этому предшествовало

Украинские ТЭС могли остановиться из-за нехватки угля: смотрите видео