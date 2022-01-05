Ведь Россия блокирует его поставки на нашу территорию. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.
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Угля, несмотря на контракт, нет
По его словам, в "Центрэнерго" заключили контракт на 660 тонн казахского угля. Однако он не идет из страны.
К сожалению, из-за ответных действий России происходит блокировка транзита. Поэтому угля пока мы не видим,
– подчеркнул Галущенко.
Он отметил, что других возможностей получить этот уголь пока нет.
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В целом импорт происходит стабильно
Министр объяснил, что Украина имеет законтрактованные объемы угля. Импорт происходит стабильно.
"Есть определенное накопление в самих портах, которые отгружаются на станциях. Есть корабли, которые идут в Украину по четкому графику", – сказал Галущенко.
Относительно средней цены на уголь, как отметил министр, она уже упала. "Если в период высоких цен его стоимость доходила до 300 долларов за тонну, то средняя цена сейчас составляет примерно 140 долларов", – добавил он.
Что этому предшествовало
- С 1 ноября 2021 года Россия остановила поставки энергетического угля в Украину.
- Впоследствии государство-агрессор начало блокировать транзит угля на нашу территорию из Казахстана.
- В то же время, как считают эксперты, Украине во время отопительного сезона должно хватить полезного ископаемого.
- В Совете нацбезопасности и обороны заявили, что будут контролировать процесс закупки угля.
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