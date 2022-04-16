Россия близка к дефолту из-за иностранных долгов, – ведущее рейтинговое агентство

Переход России на выплату долгов в рублях приведет страну к дефолту из-за иностранных долгов. Такую информацию озвучило ведущее рейтинговое агентство.

Если до 4 мая 2022 года не будет осуществлено возврат платежей в долларах согласно условиям российских ссуд, Москва может оказаться в дефолте.

Важно Дефолт в России: почему он неизбежен и какие последствия будет иметь

Это позволит кредиторам требовать страховых выплат, а также будет испорчена репутация страны.

Кроме того, на неизбежный дефолт ожидается гневная реакция администрации Путина. Там утверждают, что правила, регулирующие выплаты их займа, препятствуют России выплачивать проценты в рублях.

Почему Россия не может производить платежи в иностранной валюте

Санкции, наложенные против России из-за ее вторжения в Украину, не позволяют российскому центральному банку получить доступ к значительной части иностранной валюты, которую накапливали в последние годы.

Министр финансов России предположил, что они могут обратиться в суд. "Конечно, мы будем судиться, потому что мы приняли все необходимые меры для того, чтобы инвесторы получали свои выплаты", – добавил министр.

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