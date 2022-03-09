Россия и Беларусь на грани дефолта, – Всемирный банк
Источник:Reuters
Россия и Беларусь приближаются к дефолту из-за масштабных санкций. Их ЕС, США и другие страны ввели против агрессора и его сателлита из-за войны в Украине.
Об этом сообщила главная экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт. Вполне вероятно, что Россию ждет дефолт по внешним облигациям на сумму 40 миллиардов долларов.
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И Россия, и Беларусь находятся на грани дефолта. Они еще не оцениваются агентствами как таковые по умолчанию, но очень близки,
– сказала Рейнхарт.
Дефолт неизбежен
Около половины суверенных облигаций России в жесткой валюте принадлежат иностранным инвесторам. Первое крупное погашение России ждет 16 марта – 107 миллионов долларов. Если выплата не произойдет в течение 30 дней, то уже 15 апреля наступит дефолт.
В целом у российских корпораций есть непогашенные международные облигации на сумму чуть менее 100 миллиардов долларов. И резервы Центробанка в размере 630 миллиардов долларов не спасут, потому что они заморожены санкциями.
Россия глазами рейтинговых агентств
Рейтинговые агентства резко снижают кредитный рейтинг России, что свидетельствует о высокой вероятности дефолта.
- Так, международное рейтинговое агентство S&P снизило кредитный рейтинг России до CCC-, что означает вероятность дефолта. Аналитики отметили, что рейтинг может упасть еще больше.
- В то же время Moody's снизило рейтинг России до Ca. Это предпоследняя степень рейтинга. Хуже только у Ливана и Венесуэлы.
- Такого же мнения и аналитики рейтингового агентства Fitch, обрушившие кредитный рейтинг России до С – преддефолтного состояния.
Украинцам нечего волноваться
В агентстве добавили, что, несмотря на войну, у Украины таких проблем не будет. Даже если мы пропустим выплату по госдолгу, но оплатим все в течение льготного периода, то кредитному рейтингу это не повредит, учитывая войну.
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