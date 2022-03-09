Из-за ограничения поступлений в страну в связи с санкциями Запада главный банк РФ запретил гражданам покупку наличной валюты.

К теме В Украине российские или белорусские рубли, отправленные из-за границы, можно обменять на другую валюту

Сообщения о введении нового порядка валютных операций обнародованы в ночь на среду, 9 марта. Будут действовать ограничения пока до 9 сентября (надеемся, это продолжат).

Обменивать же наличную валюту в рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

Ранее сообщалось, что граждане могут снять деньги в иностранной валюте только с открытых ранее валютных счетов и вкладов и только в объеме до 10 тысяч долларов. При этом банки будут выдавать наличные только в долларах.

Для чего это делает российский Центробанк? Потому что люди в России паникуют, понимая последствия санкций Запада и забирают валюту в наличных. А ее в страну-агрессор больше не будут поставлять.