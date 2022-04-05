Российский Минфин заявил о недополучении 302 миллиардов рублей в марте от ожидаемого объема. Речь идет о доходе от продажи нефти и газа.

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Минфин России заявил о потере доходов от нефти

Ведомство назвало несколько причин понижения доходов. Среди них:

внесение правок, которое обусловлено отклонением объемов экспорта газа от прогнозируемого уровня;

более слабая динамика поступлений в рамках режима налога на дополнительный доход;

ростом возмещения акциза на нефтяное сырье, в том числе из-за изменения структуры отдельных элементов налогообложения.

Добавим, что после нападения на Украину России стало труднее продавать нефть, даже несмотря на отсутствие полноценного эмбарго. Напомним, что на такой шаг решились только США. На фоне этого часть нефтяного рынка ушла в тень. Издание CNN сообщило, что все чаще танкеры с сырой российской нефтью и нефтепродуктами исчезают с радаров. Таким образом Россия может обходить санкции.

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