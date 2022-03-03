В России ввели комиссию 30% при покупке валюты на бирже
Источник:Reuters
Центральный банк России ввел комиссию в размере 30% для покупки иностранной валюты физическими лицами на валютных биржах. Решение вступает в действие с 3 марта.
Об этом сообщили агентству Reuters брокеры со ссылкой на письмо регулятора.
К теме Исторический максимум: рубль продолжает рекордное падение
Валютные ограничения в России
Курс рубля еще раз обновил исторический максимум – более 110 рублей за доллар. Но по такому курсу очень тяжело отыскать валюту. Курс на наличном рынке достигает более 200 рублей.
Ранее в России запретили вывозить из страны более 10 тысяч долларов наличными. А экспортеров обязали продавать 80% своей валютной выручки. Но все эти действия не могут спасти рубль и в целом российскую экономику, которая катится ко дну. Аналитики JPMorgan уже предупредили, что России грозит дефолт из-за санкций, которые мир наложил на агрессора из-за нападения на Украину.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!