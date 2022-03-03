Об этом сообщили агентству Reuters брокеры со ссылкой на письмо регулятора.

К теме Исторический максимум: рубль продолжает рекордное падение

Валютные ограничения в России

Курс рубля еще раз обновил исторический максимум – более 110 рублей за доллар. Но по такому курсу очень тяжело отыскать валюту. Курс на наличном рынке достигает более 200 рублей.

Ранее в России запретили вывозить из страны более 10 тысяч долларов наличными. А экспортеров обязали продавать 80% своей валютной выручки. Но все эти действия не могут спасти рубль и в целом российскую экономику, которая катится ко дну. Аналитики JPMorgan уже предупредили, что России грозит дефолт из-за санкций, которые мир наложил на агрессора из-за нападения на Украину.

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