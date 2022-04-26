Об этом сообщили сотрудники американской аналитической компании S&P Global Market Intelligence.

Читайте также Война в Украине ощутимо отбросит мировую экономику назад, – МВФ

Согласно прогнозу экспертов

падение ВВП России в 2022 году составит 11,1%, в 2023 году замедлится до 1,9%. Рост ожидается в 2024 году – на 1,6%. Инфляция в 2022 году – 17,8%, в 2023 году – 10,0%, в 2024 году – 7,5%.

внутренний валовой продукт Украины в 2022 году упадет на 45,7%, однако благодаря быстрому росту украинская экономика восстановится уже через ближайшие пять лет.

Причиной падения экономик двух стран стала полномасштабная война, которую Россия развязала на территории Украины 24 февраля. Отрицательно влияют на государство-агрессора и сокрушительные международные санкции.

Напомним, министр Сергей Марченко заявил, что Украина хочет получать, по меньшей мере, 5 миллиардов долларов в месяц в виде международной помощи. Из этой суммы около 2 миллиардов – от США

К слову – как будут восстанавливать украинскую экономику: смотрите видео