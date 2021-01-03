Из-за мирового финансового кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, России в 2020 году пришлось сокращать добычу нефти и газового конденсата. Так, если сравнивать с 2019 годом, "черного золота" добыли на 8,6% меньше.

Всего в течение 2020 года российские компании добыли 512,68 миллиона тонн нефти и газового конденсата. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

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Под конец года ситуация была еще хуже, чем общегодовая. Так, в декабре 2020 года российские компании добыли менее 42,5 миллиона тонн, что сразу на 11% меньше, чем в декабре 2019 года.

Таким образом среднесуточная добыча нефти в 2020 году составила 10,27 миллиона баррелей, а в декабре – 10,04 миллиона баррелей в сутки.

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