Из-за мирового кризиса Россия ощутимо сократила добычу нефти
Из-за мирового финансового кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, России в 2020 году пришлось сокращать добычу нефти и газового конденсата. Так, если сравнивать с 2019 годом, "черного золота" добыли на 8,6% меньше.
Всего в течение 2020 года российские компании добыли 512,68 миллиона тонн нефти и газового конденсата. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.
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Под конец года ситуация была еще хуже, чем общегодовая. Так, в декабре 2020 года российские компании добыли менее 42,5 миллиона тонн, что сразу на 11% меньше, чем в декабре 2019 года.
Таким образом среднесуточная добыча нефти в 2020 году составила 10,27 миллиона баррелей, а в декабре – 10,04 миллиона баррелей в сутки.
Почему снизилась добыча нефти
- Прежде всего главной причиной является пандемия коронавируса и последовавший за ней мировой кризис. Ведь бизнес во многих сферах закрылся на карантин, поэтому спрос на нефть снизился.
- Кроме того, серьезно "подлила масла в огонь" сорванное в начале марта соглашение о сокращении добычи. Тогда страны ОПЕК не смогли договориться с Россией, что привело к тому, что на рынке у нефти фактически была отрицательная цена.
- То есть, компаниям, которые ее добывают, банально не было куда девать добытый продукт, поэтому готовы были даже платить за то, чтобы его просто забрали.
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