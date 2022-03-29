Поставщики повышают цену

С 1 по 27 марта цены на капусту у поставщиков выросли на 56%, на морковь – на 47%, на свеклу – на 62%, рассказал собеседник в крупной сети одному из российских СМИ.

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По подсчетам издания на основе данных онлайн-витрин, в Москве в ряде крупных сетей цены на капусту с 17 по 25 марта выросли на 25 – 30%, до 89 – 130 рублей за кило, на морковь – на 11 – 22%, до 49 ,9 – 59,5 рублей за кило.

Напомним, что многие товары и услуги в России подорожали более чем на 30%. Что касается уровня инфляции, то он достиг пиковых характеристик 1998 года, а курс рубля обесценился до исторических минимумов.

Больше всего подорожают фрукты и овощи – на 42,7%.

Труднее всего найти сахар, 84,5% опрошенных выбрали этот пункт.

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Почему цены растут

Собеседник издания в отрасли считает, что некоторые сельхозпроизводители, у которых есть хранилища, также могут придерживать продажи, ожидая более высоких цен. Два собеседника в розничных сетях отмечают, что начинается традиционный сезон 1-1,5 месяца, когда местные прошлогодние овощи закончились, а на рынок поступает импорт.

В Минсельхозе РФ заявили, что риск нехватки овощей на внутреннем рынке исключен. Что касается цен в крупных сетях магазинов, то они официально эту тему не комментируют, а Metro заверили, что не наблюдают сложностей с поставками овощей.

Напомним, что немецкая торговая сеть Metro продолжает свою деятельность в России и финансирует убийства украинцев. А в ответ на требование украинского офиса прекратить бизнес в России прозвучали только угрозы.

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