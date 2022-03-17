В России резко выросло в цене почти все: от гречки до электроники

Многие товары и услуги в России подорожали более чем на 30%. Больше всего прибавили в цене фрукты, овощи и бытовая техника.

В России растут цены

В России не только дорожает продовольствие и услуги, но и исчезают некоторые товары вообще с полок магазинов, согласно опросу российского СМИ. Напомним, что в стране уровень инфляции достиг пиковых показателей 1998 года, а курс рубля обесценился до исторических минимумов.

Обратите внимание Инфляция в России превышает 2% в неделю и догоняет показатели кризиса 1998 года

Продукты, подорожавшие больше чем на 30%

Овощи и фрукты на 42,7%.

Крупы, макаронные изделия – 40,7%.

Кофе, чай – 39,2%.

Сахар – 39,2%.

Рыба и морепродукты – 23%.

Дефицит продуктов

хлебобулочные изделия (7%), яйца (13,5%) и молочная продукция (18%).

Согласно опросу, в России ощутимый дефицит на конкретные позиции и население просто не может купить некоторые продукты из-за их отсутствия на позициях магазинов. Труднее всего в магазинах найти:

Сахар – эту позицию выбрали 84,5% опрошенных.

Крупы и макаронные изделия – 22,2%.

Чай кофе – 7,1%.

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Больше всего среди непродовольственных товаров подорожала бытовая техника (58,3%), лекарства (48,6%), бытовая химия (34,3%). Также эти товары в дефиците – больше всего не хватает лекарств, 64,7% опрошенных выбрали именно эту позицию, как ту, которая исчезла с полок.