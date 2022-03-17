В России растут цены
В России не только дорожает продовольствие и услуги, но и исчезают некоторые товары вообще с полок магазинов, согласно опросу российского СМИ. Напомним, что в стране уровень инфляции достиг пиковых показателей 1998 года, а курс рубля обесценился до исторических минимумов.
Обратите внимание Инфляция в России превышает 2% в неделю и догоняет показатели кризиса 1998 года
Продукты, подорожавшие больше чем на 30%
- Овощи и фрукты на 42,7%.
- Крупы, макаронные изделия – 40,7%.
- Кофе, чай – 39,2%.
- Сахар – 39,2%.
- Рыба и морепродукты – 23%.
Дефицит продуктов
Согласно опросу, в России ощутимый дефицит на конкретные позиции и население просто не может купить некоторые продукты из-за их отсутствия на позициях магазинов. Труднее всего в магазинах найти:
- Сахар – эту позицию выбрали 84,5% опрошенных.
- Крупы и макаронные изделия – 22,2%.
- Чай кофе – 7,1%.
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