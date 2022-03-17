Это только первый из многих инфраструктурных проектов, которые агрессор будет вынужден остановить. На него уже не хватает денег, да и России, скорее всего, не удастся привлечь кредит под проект.

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Российские аналитики считают, что это верное решение. Ведь деньги понадобятся на компенсацию инфляционного подорожания более приоритетных строек. При этом железная дорога остается важной для России, ведь из-за санкций она почти потеряла доступ к авиаперевозкам.

Что известно о "Северном широтном ходу" Это проект в арктической зоне железнодорожного коридора, который сможет пропускать 23,9 миллионов тонн грузов в год.

Пока что проект окончательно не закрыли. Продолжится проектирование участков и анализ грузовой базы с учетом перераспределения грузопотоков с учетом новых реалий экономики России.

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