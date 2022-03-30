В России ощутимо ускорилась инфляция
30 марта 2022 , 22:02Читати новину українською
С начала марта цены в России выросли на 6,6%, а с начала года – на 8,91%. Больше всего подорожали сахар и соль.
Об ускорении инфляции в государстве-агрессоре сообщил Росстат, пишет 24 канал. Там отметили, что инфляция в России за 19 – 25 марта составила 1,16%.
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В России ощутимо выросли цены
С начала марта цены выросли на 6,6%, с начала года – на 8,91%. Инфляция в годовом исчислении ускорилась с 14,53% до 15,66%.
Цены выросли на следующие продукты:
- сахар – 6,5%;
- соль – 4,3%;
- шоколадные конфеты – 3,5%;
- рис и черный чай – 3,4%;
- гречневая крупа – 2,9%;
- плодоовощная продукция – 2,7% (лук – 18,3%, белокочанная капуста – 15,9%, морковь – 11,5%, свекла – 9,5%, картофель – 4,1%).
Кроме того, существенно подорожали предметы гигиены и товары первой необходимости, стиральные порошки и хозяйственное мыло.
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