С начала марта цены в России выросли на 6,6%, а с начала года – на 8,91%. Больше всего подорожали сахар и соль.

Об ускорении инфляции в государстве-агрессоре сообщил Росстат, пишет 24 канал. Там отметили, что инфляция в России за 19 – 25 марта составила 1,16%.

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В России ощутимо выросли цены

С начала марта цены выросли на 6,6%, с начала года – на 8,91%. Инфляция в годовом исчислении ускорилась с 14,53% до 15,66%.

Цены выросли на следующие продукты:

сахар – 6,5%;

соль – 4,3%;

шоколадные конфеты – 3,5%;

рис и черный чай – 3,4%;

гречневая крупа – 2,9%;

плодоовощная продукция – 2,7% (лук – 18,3%, белокочанная капуста – 15,9%, морковь – 11,5%, свекла – 9,5%, картофель – 4,1%).

Кроме того, существенно подорожали предметы гигиены и товары первой необходимости, стиральные порошки и хозяйственное мыло.

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