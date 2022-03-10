Если заглянуть в историю российской экономики, можно увидеть, что такой прирост в ценах на Московии не видели с декабря 1998 года. И это только начало.
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Инфляционные процессы в России быстро усилились
В декабре 1998 года в России за месяц инфляция составляла 11,6%. Сейчас она превысила 10%.
Но более показательным является недельный разрез:
- С 26 февраля по 4 марта инфляция составляла 2,22%.
- А неделю назад – всего 0,45%.
По данным Росстата, существенно выросли и цены в России:
- На новые легковые автомобили – в среднем на 17,1%.
- На телевизоры – на 15%.
- На пылесосы – на 14,6%.
- На смартфонах — на 9,6%.
- Да и продовольственные товары подорожали более чем на 10%.
Почему так? Потому что санкции действуют – введенные за жестокое нападение России на Украину. Соответственно, существенно ослаб российский рубль. Напомним, к слову, что:
- Агентство Fitch накануне снизило рейтинг России до преддефолтного уровня.
- Международные компании массово останавливают свой бизнес в России.
- США приостановили импорт нефти, газа и угля.
А специалисты Bloomberg считают, что всплеск инфляции в России будет среди самых высоких в мире с начала века.
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