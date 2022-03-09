В России начались проблемы с продажей своей нефти

Мир коллективно бойкотирует российские товары и выходит с рынка страны-оккупанта. Исключением не стала и российская нефть, которую оккупанты теперь не могут продать.

Как сообщают аналитики Goldman Sachs, более половины экспортируемой из портов российской нефти остается непроданной.

Важно Венесуэла может увеличить добычу нефти для США взамен российскому импорту

В то же время эксперты JP Morgan говорят о примерно 70% российской морской нефти, для которой пытаются найти покупателей.

Российская нефть вырастет

По оценкам аналитиков, цена на нефть вырастет, но это повышение не будет критическим.

Ожидается, что спекулятивные покупки скоро замедлятся, а в странах северного полушария начнется весна, когда спрос на топливо упадет,

– заявил генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities.

Накануне США наложили запрет на импорт российского газа, нефти и энергии. Это поддерживают более 80% американцев. Американцы считают, что покупать российский газ и нефть неуместно, учитывая российско-украинскую войну.

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