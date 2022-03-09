Как сообщают аналитики Goldman Sachs, более половины экспортируемой из портов российской нефти остается непроданной.

Важно Венесуэла может увеличить добычу нефти для США взамен российскому импорту

В то же время эксперты JP Morgan говорят о примерно 70% российской морской нефти, для которой пытаются найти покупателей.

Российская нефть вырастет

По оценкам аналитиков, цена на нефть вырастет, но это повышение не будет критическим.

Ожидается, что спекулятивные покупки скоро замедлятся, а в странах северного полушария начнется весна, когда спрос на топливо упадет,

– заявил генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities.

Накануне США наложили запрет на импорт российского газа, нефти и энергии. Это поддерживают более 80% американцев. Американцы считают, что покупать российский газ и нефть неуместно, учитывая российско-украинскую войну.

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