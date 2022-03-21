Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников. Во время такого запрета должники не смогут инициировать банкротство. Но они смогут инициировать дело о своей несостоятельности или отказаться от моратория.

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Ранее в стране-агрессорке обсуждали введение полугодового моратория на банкротство по всем юрлицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам. Но тогда это не касалось бы застройщиков.

В России частично вводили мораторий на банкротство. Он действовал во время пандемии COVID-19 для компаний и индивидуальных предпринимателей из отраслей, наиболее пострадавших от последствий коронавируса. Теперь же запрет хотят ввести для всех.

Отметим, что ведущие банки мира ухудшили прогноз для российской экономики:

Barclays предусматривает сокращение российской экономики на 12,4% в 2022 году и дальнейшее снижение на 3,5% в следующем году.

Goldman Sachs ухудшил прогноз на этот год и теперь ожидает падения на 10% против 7% раньше.

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