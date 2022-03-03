В текущем месяце Россия должна погасить государственные облигации на сумму свыше 700 миллионов долларов. И хотя в российских золотовалютных резервах насчитывается 640 миллиардов долларов, воспользоваться ими агрессор не сможет, поскольку международные партнеры Украины их заморозили.

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Да и если Россия найдет деньги, то провести платежи могут помешать другие санкции, которые мир наложил на государственные учреждения и банки.

Вероятность того, что правительство и компании не смогут или не желают производить погашение внешнего долга, значительно возросла,

– считают аналитик.

Обратите внимание! Большие рейтинговые агентства, такие как S&P Global, Moody's и Fitch, существенно снизили рейтинг инвестиционного уровня России.

Когда ждать дефолта

По словам аналитиков JP Morgan, первой критической датой является 16 марта. В это время должны быть произведены выплаты по облигациям. Но в них встроен 30-дневный "льготный период". То есть ждать дефолта можно 15 апреля.

Россия в общей сложности задолжала чуть меньше 40 миллиардов долларов на международном рынке. Любой пропущенный платеж спровоцировать цепочку и привести экономику России к краху.

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