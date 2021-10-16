В России допустили повторение энергетического кризиса в Европе

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Европу может ожидать новый энергетический кризис. Он отметил, что необходимо "принимать меры", чтобы этого не произошло.

Российский вице-премьер-министр отметил, что энергетический кризис, с которым столкнулась Европа осенью, может повториться в будущем.

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Россия о повторении энергокризиса

Александр Новак рассказал, что Россия "готова к диалогу" с европейскими странами относительно поставок газа, чтобы якобы предотвратить повторение кризиса.

Речь идет не только о текущем газовом сезоне. Такая ситуация может повториться. Сегодня в подземных газовых хранилищах не хватает в Европе примерно 25 миллиардов кубометров газа, и надо что-то с этим делать,

– заявил он.

По словам вице-премьера России, Европа делает ставку на возобновляемые источники энергии, однако это "ошибка".

Он считает, что Европе надо будет "побороться за российский газ", ведь она потеряла достаточно времени. "У нас есть возможность для выполнения контрактов, если будут дополнительные заявки. Безусловно, можно будет рассмотреть дополнительное участие", – добавил Новак.

Кроме того, чиновник прокомментировал заявления Европы относительно возможного отказа от потребления российского газа на фоне газового кризиса ЕС, назвав их "хайпом".

"Они могут говорить что угодно, но экономика потом все равно вылезает. Например, как это произошло в этом году на газовом рынке Европы. Вот те хайпы, которые мы видим", – объяснил свои слова Новак. Он считает, что европейские политики якобы не хотят принимать свои ошибки.

Энергетический кризис в Европе: основное