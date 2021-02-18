Китай став головним торговельним партнером України за підсумками 2020 року. І, як не прикро, на другому місці опинилася Росія. Третя – Німеччина.

Про це свідчать дані Державної служби статистики. Відомство їх оприлюднило 15 лютого. До речі Інвестори вивели з України майже пів мільярда доларів у 2020 році З ким Україна найбільше торгувала в 2020 році Китай (експорт + імпорт товарів і послуг) – 13,1% (15 731,3 мільйона доларів). У першому кварталі його частка була на рівні 10,9%, за підсумками першого півріччя – 12,5%, за дев'ять місяців – 12,9%. Росія – 10 034,0 мільйона доларів і 8,4%. Німеччина – 8 411,4 мільйона доларів і 7%. Польща – 7 970,1 мільйона доларів і 6,7%. ​США – 5 782,8 мільйона доларів і 4,8%. Зверніть увагу Зменшився на мільярди: що варто знати про товарообіг України у 2020 році

Найбільші торговельні партнери України в 2020 році / Дані Держстату Інші цікаві дані Сумарно на країни ЄС припадає 41% зовнішнього обороту України.

Загалом експорт товарів і послуг з України 2020 рік становить 59 042,0 мільйона доларів. Це на 7,9% менше порівняно з 2019 роком.

Імпорт скоротився на 12,5% до 59 297,5 мільйона доларів.